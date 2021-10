Hertha laat ongevaccineerde spelers zelf coronatests betalen

Technisch directeur Fredi Bobic zegt tegen de krant Bild dat ruim 90 procent van de selectie gevaccineerd is. In de Bundesliga ligt het aantal spelers dat is gevaccineerd inmiddels op 82 procent. ,,We hebben een vaccinatiegraad van meer dan 90 procent. Dat is zonder enige vorm van dwang, maar door overtuiging", vertelt de voormalig spits die tussen 1994 en 2004 international van Duitsland was.



Spelers die zich niet hebben laten inenten, worden bij de club uit Berlijn vaker getest, soms wel zes keer per week. Ze moeten die kosten voortaan voor eigen rekening nemen. Tot voor kort betaalde de club die tests. Per maand kunnen de kosten voor de betreffende spelers oplopen tot zo'n 1600 euro.



Bij Hertha BSC, de huidige nummer 14 van de Bundesliga, spelen onder anderen de Nederlanders Jurgen Ekkelenkamp, Deyovaisio Zeefuik en Javairô Dilrosun.