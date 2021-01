Hervatting Serie A: tiende landstitel op rij ver weg voor Juventus

Door Maarten Dekker



Een seizoen in de Serie A duurt 38 wedstrijden en aan het einde is Juventus kampioen. Zo voelde het de voorbije negen jaar, als een zekerheid in het leven. Toen de Scudetto in 2011 voor het laatst bij een andere club belandde, AC Milan, was Silvio Berlusconi nog premier. Clarence Seedorf, Mark van Bommel en Urby Emanuelson werden bejubeld in Milaan. En Juventus? De anonieme nummer 7 in de eindstand, nog opkrabbelend na het beruchte omkoopschandaal en de bijbehorende degradatie.