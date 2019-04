Het gemis van Haller bij Frankfurt is groot

De afwezigheid van de ploeggenoot van Jetro Willems en Jonathan de Guzman is een aderlating voor Eintracht Frankfurt. Haller was in de Europese campagne vooralsnog goed voor vijf goals en drie assists in negen wedstrijden. Zijn vervanger Goncalo Paciencia (24) is voor het doel even betrouwbaar en koelbloedig (goals tegen Augsburg en Benfica), maar kan het ontbreken van Haller niet voldoende opvangen.



De 24-jarige Fransman is namelijk niet alleen een koele killer, hij is bij die Adler een belangrijke pion voorin. De spits houdt de ballen vast, brengt zijn aanvalspartners Luka Jovic en Ante Rebic in stelling en loopt voortdurend tegen de verdediging van de tegenstander aan. Dit alles biedt verlichting voor het middenveld. Bovendien vertolkt hij een belangrijke rol in de verdediging, omdat hij met zijn lengte en kopkracht hoge ballen kan wegwerken. Het is moeilijk in te schatten hoelang de blessure hem aan de kant gaat houden.