Hevige regen, niet speelgerechtigd en mogelijke schorsing: debuut van Cristiano Ronaldo laat nog wel even op zich wachten

Het debuut van Cristiano Ronaldo voor zijn nieuwe club Al-Nassr, waar hij 500 miljoen euro gaat verdienen, laat nog wel even op zich wachten. Eerst leek dat alleen te zijn door het slechte weer in Saoedi-Arabië, maar nu blijkt ook dat de Portugees nog niet speelgerechtigd is. Eerder werd al duidelijk dat hij mogelijk nog een schorsing moet uitzitten.

Vandaag zou Al-Nassr de uitwedstrijd bij Al Ta’ee spelen, maar die wedstrijd werd afgelast. De reden? Door de hevige regenval is de elektriciteit in het stadion flink aangetast, waardoor spelen niet mogelijk was in het Prince Abdul Aziz bin Musa’ed Stadium.



De wedstrijd is nu met 24 uur verschoven, naar vrijdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd. De Dakar Rally in de woestijn van Saoedi-Arabië moest dinsdag ook al afgebroken worden door hagel, onweer, hevige regenval en harde wind.

Ronaldo had toch nog niet mee kunnen doen, want hij blijkt nog niet speelgerechtigd voor Al-Nassr. De club uit Saoedi-Arabië heeft na de komst van de Portugese ster te veel buitenlandse spelers onder contract staan. Dat meldt het Franse persbureau AFP na gesprekken met functionarissen van Al-Nassr die anoniem willen blijven.

Al-Nassr heeft het maximaal toegestane aantal van acht buitenlandse spelers onder contract staan. Ronaldo is de negende buitenlander in de selectie van de club. De Portugees is pas speelgerechtigd als Al-Nassr een buitenlander verkoopt. Volgens verschillende media uit Saudi-Arabië moet middenvelder Jalaluddin Masharipov uit Oezbekistan plaatsmaken voor de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal.

Het debuut van Ronaldo voor Al-Nassr laat dus nog wel even op zich wachten, ook omdat de Portugees mogelijk eerst nog twee duels geschorst moet toekijken.

Ronaldo sloeg in april na de verloren competitiewedstrijd tegen Everton een telefoon uit de handen van een supporter die hem filmde. De 37-jarige Portugees, die zichtbaar geïrriteerd was, bood later via de sociale media zijn excuses aan. Maanden later werd hij hiervoor alsnog aangeklaagd door de tuchtcommissie van de FA en voor twee duels geschorst, maar dat gebeurde nadat hij zijn laatste wedstrijd voor Manchester United al had gespeeld.

Volgens de statuten van de FIFA moet een dergelijke straf door een bond van een ander land worden overgenomen, als een geschorste speler daar in actie mocht komen. In een toelichting zegt de wereldvoetbalbond echter dat het in dit geval aan de Saoedische federatie is om te bepalen of dat daadwerkelijk gebeurt. Ronaldo liet dinsdag bij zijn presentatie weten dat hij graag mee zou doen, ‘als de trainer dat ook een goed idee vindt’. De vraag is nu dus vooral wat de Saoedische federatie bepaalt.

Al-Nassr gaat aan kop in de Saudi Pro League. Op zaterdag 14 januari staat de uitwedstrijd bij nummer twee Al-Shabab, dat een punt minder heeft, op het programma.

