Hiddink was in januari al akkoord met Curaçao

Volgens technisch directeur Etienne Siliee is Hiddink niet verleid met een hoog salaris. Hij zou zijn functie als een mooie uitdaging beschouwen, maar eist wel een professioneel werkklimaat. De bond is heel erg blij met de komst van Hiddink. Doel is kwalificatie van het WK in Qatar in 2022. Hiddink zal hiervoor verschillende voetballers met Curaçaose achtergrond benaderen.



Volgens de bond gaat het in eerste instantie om acht voetballers. Enkele spelers zijn hiervoor al benaderd, maar de enige naam die tijdens de persconferentie bekend werd gemaakt is die van Richairo Zivkovic, die een Servische moeder heeft en een Curaçaose vader. Zivkovic wil eerst overleggen met de bondscoach van Servië om te kijken wat zijn kansen zijn om voor dat land uit te komen.