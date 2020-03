Hoe de voetbalkalender in Italië verder in de knel komt

Winst Nations League levert 7,5 miljoen euro op

16:34 Als het Nederlands elftal volgend jaar de Nations League wint, kan de KNVB 7,5 miljoen euro bijschrijven. Het prijzengeld van het toernooi is met 81,5 miljoen euro wat hoger dan tijdens de eerste editie, waarvan de finaleronde in juni was. Oranje verloor toen de eindstrijd van Portugal (1-0). De UEFA had destijds 76,25 miljoen te verdelen.