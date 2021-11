Hoe jaloezie en sportieve rivaliteit mogelijk leidde tot een groot schandaal bij Paris Saint-Germain

Buitenland­se media spreken van geluk bij Ajax: ‘Slechtste beslissing in recente voetbalge­schie­de­nis’

De rode kaart van Mats Hummels is vandaag hét gesprek van de dag in Duitsland. Nadat arbiter Michael Oliver de verdediger van Borussia Dortmund had weggestuurd, kwam Borussia Dortmund nog wel op 1-0 na een eveneens dubieuze penalty, maar uiteindelijk won Ajax met 1-3.

4 november