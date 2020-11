Hoe Kevin van Veen van scorende stukadoor uit is gegroeid tot Budget Bergkamp: ‘Zal ik nooit verleren’

In bijna zesenhalf seizoen in de lagere Engelse profdivisies vergaarde Kevin van Veen (29) al aardig wat bijnamen. Big Kev, King Kev, maar de allermooiste is toch wel ‘Budget Bergkamp’. Er is zelfs een supporter van Scunthorpe United die een compilatie van Van Veens doelpunten heeft gemixt met die van the non-Flying Dutchman. En - het moet gezegd - als Van Veen scoort, zijn het vaak fraaie goals. Zoals bij zijn rentree in de competitie zaterdag, na een knieblessure van acht maanden. Hij legde vanaf een meter of twintig aan en schoot fraai in de verre hoek.