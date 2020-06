Hoe kwam het toch zo ver voor Werder Bremen?

Geen club speelde meer wedstrijden in de Bundesliga dan Werder Bremen. Sinds de oprichting van de competitie in 1963, misten de groen-witten slechts een jaar: het seizoen 1980-1981. 56 van de 57 keer waren ze er wel bij. Ze speelden ook meer wedstrijden dan recordkampioen Bayern München en rivaal HSV, die andere club in verval uit het noorden.



Want waar HSV al een jaar op het tweede niveau speelt, is Werder Bremen daar nu zorgwekkend dichtbij. Na twee overwinningen in korte tijd was er na de competitiehervatting weer even hoop, maar na een 0-3 verlies tegen Eintracht Frankfurt en 0-1 nederlaag tegen Wolfsburg (doelpunt Wout Weghorst) is het weer code rood in de Hanzestad.

Volledig scherm Davy Klaassen en Wout Weghorst tijdens de wedstrijd van afgelopen weekeinde. © BSR Agency

Waar we Weghorst voor de lege tribunes van het Weserstadion uitbundig zagen juichen, liep Davy Klaassen na een wissel teleurgesteld naar de kant. Het was een veelzeggend beeld. De ene bepalende speler is de gevierde man, de ander moet als recordaankoop plaatsmaken omdat het niet loopt.

Toch is Klaassen geregeld aanvoerder, ook omdat Niklas Moisander (ook ex-Ajax) vaak geblesseerd is. Band of niet, Klaassens rol is anders dan we nog uit de eredivisie van hem herinneren. De nummer 10 met gevoel voor ruimte en scorend vermogen zwoegt in Duitsland vooral. Hij gaat er van het ene naar het andere doelgebied. Dit seizoen staan er vier doelpunten achter de naam van de middenvelder.

Scoren is toch al het grote probleem van Werder. Met dertig doelpunten hebben ze minst trefzekere ploeg van de Bundesliga. Aanvallers zijn er genoeg. Maar of ze nu Yuya Osako, Josh Sargent, Claudio Pizarro, Davie Selke of Nick Woltemade heten, het net vinden ze zelden. Alleen Milot Rashica (ex-Vitesse) komt met zeven goals in de buurt van de dubbele cijfers, al is juist hij nu geblesseerd. Net als Nuri Sahin.

Het gemis van belangrijke spelers, het speelt Werder Bremen het hele seizoen al parten. Vooral sinds de winter is het raak. In de periode van december tot februari gingen negen van de tien competitiewedstrijden verloren. Mogelijk verliest Werder daardoor straks de unieke status als club met meeste Bundesliga- dienstjaren.

Volledig scherm Milot Rashica is dit seizoen een zeldzaam lichtpuntje bij Werder Bremen. © BSR Agency

De club uit Bremen is natuurlijk ook de trotse kampioen van 2004, met spelers als Ailton, Klasnic en Micoud. Eerder waren de groen-witten in 1993, 1988 en 1965 de beste van Duitsland. In 1992 bovendien winnaar van de Europacup II. Diego, Mesut Özil en Kevin De Bruyne speelden er later, al was het de laatste jaren vaak middelmaat. Twee keer achtste in de Bundesliga, een keer elfde.

Quote Het klinkt misschien vreemd, maar wat ons moed geeft is de stand Florian Kohfeldt Nu lijkt dat zelfs nog een weelde. Alles is anders aan de Wezer. Met nog vier duels te gaan is de achterstand op een veilige plek zes punten voor de nummer 17 van Duitsland. Toch sprak technisch directeur Frank Baumann vandaag nog maar eens zijn vertrouwen in trainer Florian Kohfeldt uit. ,,Ik denk dat we nog kans hebben, uiteindelijk telt alleen het resultaat. We geven alles en vechten tot het eind.”

,,We hebben nog vier wedstrijden”, zegt de pas 37-jarige Kohfeldt zelf. Hij werkt sinds zijn 23ste bij de club en is al voor het derde seizoen hoofdcoach. Hem maken ze niet gek. ,,Het klinkt misschien vreemd, maar wat ons moed geeft is de stand. We staan niet zeven of acht punten achter, slechts drie.”

Toch is de degradatiekandidaat al dertien thuiswedstrijden zonder overwinning, een weinig hoopgevende statistiek. De meer dan 40.000 vaste toeschouwers kunnen in de coronatoestand aan die reeks niets veranderen.

Aanknopingspunten op het veld zijn er ook al niet, of het moet zijn dat Claudio Pizarro na een blessure daar weer bijna terug is. Het is veelzeggend dat het van een 41-jarige spits moet komen, al bewees de veteraan dat hij wél kan scoren.

Volledig scherm Claudio Pizarro op het trainingsveld bij Werder Bremen. © BSR Agency

Vraag is of hij er zaterdag bij kan zijn, wanneer Werder Bremen een gouden kans heeft om op concurrenten Fortuna Düsseldorf en Mainz in te lopen. Op het programma staat een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Paderborn. Daarna komt aanstaand kampioen Bayern München op bezoek, de laatste twee wedstrijden zijn tegen Mainz (uit) en Köln (thuis).

Diep vallen

Werder zal snel wat moeten winnen, anders gaat er een streep door het veertigste seizoen in de Bundesliga op een rij . Eerder bewezen roemruchte clubs als HSV, Stuttgart en Kaiserslautern al dat voormalige Duitse kampioenen ongenadig diep kunnen vallen, al lijken de eerste twee clubs voorzichtig op de weg terug.

Voor een plek op het hoogste niveau kan HSV of Stuttgart straks in de nacompetitie zelfs Werder het laatste zetje geven, al zullen de groen-witten daarvoor nog wel een plek op de ranglijst moeten stijgen. Anders is het ondenkbare al eerder gebeurd, dat een volgend Bundesliga-seizoen zonder Werder Bremen begint.