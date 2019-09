Hoe Manchester City de ‘lafaards in het geel’ verpulverde

Frank de Boer wint met Atlanta ondanks uitvallen topscorer Martínez

11:52 Frank de Boer heeft een wedstrijd gewonnen met zijn ploeg Atlanta United zonder een doelpunt van Josef Martínez. Dat is redelijk bijzonder omdat de Venezolaanse spits al 15 wedstrijden op rij trefzeker was, een record in de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. Atlanta won thuis met 3-1 van San José Earthquakes.