Hoedt en debuterende Zirkzee winnen overtuigend van promovendus

Weghorst matchwinner Van Bommel maakt fout met wisselen en moet vrezen voor diskwalifi­ca­tie na bekerzege

20:55 Na een tegenvallende oefencampagne kon Mark van Bommel met zijn VfL Wolfsburg niet ook nog een vroege uitschakeling in de DFB Pokal gebruiken. Gelukkig voor de Nederlandse trainer werd na verlenging dan toch gewonnen van vierdeklasser Preußen Münster (3-1), maar daar is de kous nog niet mee af. Van Bommel wisselde vaker dan is toegestaan en moet daarom vrezen voor uitsluiting.