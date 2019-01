Hoedt moet debuut bij Celta de Vigo maar snel vergeten

Napoli laat kostbare punten liggen bij AC Milan

26 januari Napoli heeft in de achtervolging op koploper Juventus twee punten verspeeld. De nummer twee van de serie A bleef in San Siro in Milaan op 0-0 steken tegen AC Milan dat vierde staat. Napoli is door het gelijkspel op 48 punten gekomen. Dat zijn er acht minder dan 'Juve' dat zondag bij Lazio speelt.