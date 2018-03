Hoeveel euro ben je kwijt voor volledig panini-album?

Het is een bekend fenomeen voor de verzamelaars. Waar je Neymar en Thomas Müller al vier of vijf keer dubbel hebt - je kan hun grijnzende koppen bij het openscheuren van een nieuw pakje stickers niet meer luchten of zien - zit je nog steeds te wachten op dat ene plaatje van Sergio Ramos of Lionel Messi.



Ruilen met vrienden is een optie. Alleen moet je maar net vrienden hebben die zich in dezelfde hobby hebben gestort als jij. Bij kinderen is de verzamelhype op school vaak besmettelijk, maar lang niet alle volwassenen houden van voetbalplaatjes sparen. En dan zal je altijd zien dat die ene vriend die ook panini-verslaafd is, eveneens met overtollige Neymars en Müllers in z'n maag zit. De lege plekken in het album, daar waar de hoofden van Messi en Ramos horen te prijken, achtervolgen je in je dromen.