Hoeveel glans heeft straks de landstitel van Liverpool nog?

Na de nederlaag gisteravond tegen Atlético Madrid is er een streep gezet door het Champions League-avontuur van Liverpool. Het kampioenschap gloort, maar de laatste weken hapert de motor flink. De ploeg van Jürgen Klopp leek met één been in de kwartfinale te staan, maar het waren de Madrilenen die aan de haal gingen met het ticket voor de volgende ronde. Erik Meijer, oud-speler van Liverpool, laat zich uit over The Reds .

Wat vond je van de wedstrijd gisteren?

Erik Meijer: ,,Ik zag een goed voetballend Liverpool, maar ik denk dat het team op zijn laatste benen loopt. Klopp heeft dit seizoen beroep gedaan op dertien, veertien, vijftien spelers en dat wreekt zich nu. Door de vermoeidheid kunnen sommige spelers het niveau in de Premier League niet meer wekelijks aan, waardoor ze een paar keer met de hakken over de sloot hebben gewonnen. Gisteravond zag ik een fris team dat vol voor de overwinning ging. Het is echt pech dat ze die wedstrijd verliezen, ook omdat Atlético gewoon echt niet goed speelde. De uitdaging was om twee keer te scoren tegen Simeone, dan lukt dat en dan gaat Adrian in de fout. Heel zuur.’’

Gaat de glans nu enigszins van het kampioenschap af?

,,Na dertig jaar geen kampioenschap, is dat natuurlijk het allerbelangrijkste nu. Maar de nederlaag van gisteren doet pijn, dat kan niet anders. Je hebt zo lang niet verloren en ineens lig je uit de Champions League. In mijn ogen volledig onverwachts, want dit Liverpool hoort gewoon te winnen van Atlético Madrid, vooral in eigen huis. Na de 2-0 van Firmino dacht iedereen: nou, die is binnen, nu kunnen we het kampioenschap gaan regelen. En dan ineens scoren zij drie keer. Bizar.’’

Volledig scherm Diego Simeone en Jürgen Klopp begroeten elkaar vanwege corona met de elleboog. © AFP

Stel dat de Premier League vanwege het coronavirus niet kan worden uitgespeeld, dan zijn er verschillende scenario’s denkbaar. Hoe zie jij dit voor je?

,,Niemand die het weet. Je ziet de gekste dingen voorbijkomen. Ik denk dat als de Premier League niet wordt uitgespeeld, de huidige ranglijst gehanteerd moet worden om een kampioen aan te wijzen. Ook dat is voor Liverpool iets waar ze echt niet blij van worden, hoor. Dan ga je de boeken in als ‘het team dat aangewezen is als kampioen in het jaar dat de competitie niet is uitgespeeld.’ Dan ben je de eeuwige loser. Een team dat zo lang ongeslagen is gebleven, gun je dat echt niet. Ik denk dat tot 1 mei alles moet worden afgelast. EK uitstellen en ervoor zorgen dat de competities allemaal kunnen worden uitgespeeld. Zo behartig je ook commerciële belangen, die er natuurlijk ook volop zijn in deze discussie. Het EK kan je dan volgend jaar spelen. Ik denk dat dat de beste oplossing is.’’