Hoffenheim geeft Leipzig draai om de oren in strijd om CL-tickets

Weer sprankje hoop voor HSV na winst in degradatie­kra­ker

17:35 Hamburger SV heeft zich nog lang niet neergelegd bij de eerste degradatie uit de Bundesliga in de clubhistorie. De traditierijke club, die sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 onafgebroken op het hoogste niveau speelt in Duitsland, won de degradatiekraker tegen SC Freiburg met 1-0.