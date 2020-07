Honderden Engelsen bewijzen Jack Charlton laatste eer

Nederlan­der sensatie bij Lazio: ‘Dit is waar ik al die tijd voor gevochten heb’

12:58 Hij is bepaald niet de bekendste Nederlander in de Serie A, dat weet Djavan Anderson (25) zelf ook wel. Maar in de schaduw van Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Justin Kluivert en Marten de Roon is de Amsterdamse middenvelder van Lazio druk bezig met het schrijven van zijn eigen voetbalsprookje.