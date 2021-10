Hongaarse fans misdragen zich op Wembley: steward racistisch bejegend, zes aanhoudingen

De wedstrijd was amper begonnen of het ging al mis op de tribunes van Wembley, in Londen. Een Hongaarse fan misdroeg zich zo tegenover een steward door zich racistisch te uiten volgens The Daily Mail. Dat leidde tot een arrestatie. Zijn aanhouding zette kwaad bloed bij zijn kameraden op de tribune. De supporters, sommigen met zwarte trui en bivakmuts, raakten slaags met de Londense politie, die zich noodgedwongen moest terugtrekken uit het stadion. Uiteindelijk werden zes personen aangehouden, drie in en drie buiten het stadion.



Verdediger Tyrone Mings sprak zich erover uit. ,,Elke keer als we het hebben over racistisch misbruik, lijkt de straf die volgt nooit helemaal in overeenstemming te zijn met wat er is gebeurd", zei hij na het 1-1 gelijkspel. ,,Ik kan niet te vrijuit spreken tenzij ik de feiten ken. ik hoop oprecht dat de straf past bij wat er is gebeurd, als het waar is dat een steward racistisch is bejegend.”



Ook John Stones liet van zich horen. ,,Ik heb niks goeds over hen te zeggen als supporters, als mensen. Om dit na de wedstrijd te horen is verkeerd en verontrustend.”