Hoofdrol Tyrell Malacia in horrorslotfase Ten Hags Manchester United: Nederlander maakt een van twee eigen goals

Ten Hag, die voor de vijftigste keer United onder zijn hoede had, moest het tegen Sevilla doen zonder de geblesseerde clubtopscorer Marcus Rashford. De 53-jarige coach koos voor Anthony Martial als vervanger. De keuze voor de Fransman, een jaar geleden nog op huurbasis in Sevilla, betekende dat Wout Weghorst weer op de bank plaats moest nemen. Oranje-ploegmaat Tyrell Malacia begon wel in de basis. Mede door een eigen goal van de voormalig Feyenoord-speler eindigde de wedstrijd uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel.

Ten Hag baalde daar stevig van: ,,We hadden de wedstrijd in handen en hadden drie of vier keer moeten scoren. Dan komen er een paar ongelukkige momenten, moeten we wisselen en komen we zelfs met tien man te staan door de blessure van Lisandro Martínez. Dat is pech, al moeten wij zelf gewoon de wedstrijd killen. Maar alles is nog open voor de return en als wij ons beste spel laten zien, dan heb ik er nog vertrouwen in dat wij de volgende ronde kunnen halen”

De afwezigheid van Rashford bleek United in eerste instantie amper te hinderen. Binnen de minuut werd een treffer van Jadon Sancho afgekeurd wegens buitenspel, waarna Sevilla-keeper Bono redde op een inzet van Antony. De doelman was echter kansloos op twee schoten van Marcel Sabitzer. De huurling van Bayern München maakte na een kwartier de 1-0 na een steekpass van Bruno Fernandes. Even later verdubbelde de middenvelder uit Oostenrijk, die in januari werd gehuurd vanwege de blessure van de inmiddels weer fitte Christian Eriksen, de voorsprong op aangeven van Martial: 2-0.

Sevilla, dat pas in de laatste seconden van de eerste helft David de Gea aan het werk zette, wist ook na rust weinig te creëren. Manchester United ging op zoek naar een derde treffer en Antony zag een schot van de paal terugkomen. Ook invaller Wout Weghorst en Tyrell Malacia waren gevaarlijk, maar het doelpunt viel aan de andere kant na een misser van Malacia. Jesús Navas profiteerde en schoot raak via de Rotterdamse linksback en De Gea. Youssef En-Nesyri maakte het in de blessuretijd nog erger voor United door via het hoofd van United-captain Harry Maguire binnen te koppen.

Lisandro Martínez

Dat was niet alles, want Manchester United zag Martínez in de slotfase ook nog uitvallen met een blessure. Het leek te gaan om zijn achillespees, maar de Argentijn zei na afloop dat het een andere plek was waar hij pijn had. De Argentijnse wereldkampioen werd door twee landgenoten van Sevilla (Marcos Acuña en Gonzalo Montiel, ook wereldkampioen in Qatar) naar de kant getild. De Franse verdediger Raphaël Varane was in de rust al vervangen door een blessure, waardoor Ten Hag de komende tijd ook achterin problemen heeft.

,,Er was geen tegenstander bij betrokken, dus het ziet er niet goed uit. Maar we moeten afwachten. De medische staf moet zijn werk doen en dan zullen we de juiste diagnose krijgen”, zei Ten Hag. Er werd gesproken over een zware achillespeesblessure, maar volgens Ten Hag was dat het niet. ,,Ik weet net wat het is, maar niet zijn achillespees. Ik heb met hem gesproken en hij is oké en rustig.”

Manchester United speelt zondag om 17.30 uur de uitwedstrijd bij Nottingham Forest, de nummer 18 in de Premier League. Nummer vier Manchester United en nummer drie Newcastle United staan op 56 punten na 29 duels, Tottenham Hotspur staat vijfde met drie punten minder en een wedstrijd meer gespeeld. Volgende week donderdag (21.00 uur) volgt voor United de return in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla.

