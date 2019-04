Horrortackle Rooney bestraft met rood na ingrijpen VAR

Interview Promes ‘Soms zou meer waardering wel op zijn plaats zijn’

11:00 Quincy Promes (27) is één van de bouwstenen waarmee Oranje werd gereanimeerd. De aanvaller, lange tijd een held in Moskou en nu zeer gewaardeerd in Spanje, mist in ons land erkenning. Promes nam AD Sportwereld een middag op sleeptouw in Sevilla.