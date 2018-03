Hrubesch volgt ontslagen Jones op bij Duitse voetbalsters

'Spelers Eupen gokten op eigen wedstrijden'

9:23 In het degradatieschandaal in België rond KV Mechelen en Eupen is een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Spelers van Eupen zouden volgens de Belgische kranten De Standaard en Het Nieuwsblad hebben gegokt op eigen wedstrijden. Het Openbaar Ministerie in België is een vooronderzoek begonnen.