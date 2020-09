HSV dankzij Terodde alleen bovenaan na bizarre avond in Paderborn

Video Ronaldo scoort twee keer in Rome, maar Juventus laat eerste punten liggen

27 september Juventus heeft in de tweede speelronde in de Serie A al twee punten laten liggen. De kampioen van de laatste negen seizoenen speelde in Stadio Olimpico met 2-2 gelijk tegen AS Roma. Jordan Veretout en Cristiano Ronaldo scoorden allebei twee keer, waarvan hun eerste vanaf elf meter.