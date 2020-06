HSV lijkt alles te verspelen na dramatisch slot in Heidenheim

In de ultieme slotfase zette Konstantin Kerschbaumer het duel volledig op zijn kop. Met zijn winnende goal in de vijfde minuut van de blessuretijd zorgde hij voor de goal die het verrassende Heidenheim naar de derde plaats bracht. HSV zakte naar plek vier en moet nu op de laatste speeldag hopen op een wonder. De nummers één en twee promoveren rechtstreeks. De nummer drie speelt promotie/degradatieduels met Fortuna Düsseldorf of Werder Bremen, die nog in een strijd verwikkeld zijn om de zestiende plek in de Bundesliga.

Lees ook Bezwijkt HSV in Heidenheim onder de immense druk? Lees meer

Met nog één speelronde voor de boeg is Stuttgart, tweede met 58 punten, officieus gepromoveerd. De vijfvoudig landskampioen heeft heeft drie punten meer een veel beter doelsaldo dan Heidenheim, dat alleen in theorie nog een kans maakt. Stuttgart keert een jaar na de degradatie terug op het hoogste niveau.

Volledig scherm Dolle vreugde bij Heidenheim na de winnende goal van Konstantin Kerschbaumer. © EPA

Met de beide Nederlanders Van Drongelen en Letschert in de basis maakte HSV het zichzelf weer eens moeilijk. De bezoekers namen in Heidenheim weliswaar vanaf de minuut het initiatief, maar kregen voor rust – op een kopbal van Gideo Jung op de paal na – nauwelijks grote kansen.

Niet voor het eerst dit seizoen ontpopte Joel Pohjanpalo zich tot reddende engel voor HSV. De tweede helft was nog geen 20 seconden oud of de 25-jarige Fin brak de ban. Nadat Martin Harnik een lange bal had doorgekopt speelde Pohjanpalo zich knap vrij: 0-1.

Volledig scherm Joel Pohjanpalo zet HSV vlak na rust op 0-1. © BSR Agency

Maar zoals zo vaak dit seizoen slaagde HSV er niet in om een voorsprong vast te houden. De ploeg van trainer Dieter Hecking had nog geluk dat de eerste Heidenheim-treffer van Stefan Schimmer vanwege hands van Sebastian Griesbeck werd afgekeurd. Tien minuten voor tijd ging het echter alsnog mis toen Jordan Beyer een voorzet van Heidenheim-invaller Marc Schnatterer in eigen doel werkte: 1-1. HSV leek in de slotfase het meest tevreden met een punt, maar slaagde er niet in om Heidenheim op afstand te houden.

Volledig scherm Teleurstelling bij HSV-doelman Julian Pollersbeck en Jordan Beyer. © BSR Agency

Monsterscore

Volledig scherm Feest bij VfB Stuttgart dat promotie niet meer kan ontgaan. © EPA Zo’n tachtig kilometer verderop was er voor VfB Stuttgart geen vuiltje aan de lucht. Silla Wamangituka profiteerde in de elfde minuut van geklungel van Georg Margreitter (0-1) en en halverwege de eerste helft was voormalig HSV-doelman Christian Mathenia opnieuw kansloos toen de Nürnberg-defensie na een voorzet van Nicolas Gonzalez de bal niet weg kreeg. Atakan Karazor kon van dichtbij scoren. Nog voor rust was het duel beslist toen Wamangituka in een geslaagde counter de bal klaar legde voor Sasa Kalajdzic: 0-3. Stuttgart denderde in de tweede door. Door goals van Gonzalez (2x) en Karazor liepen de gasten uit naar een monsterscore: 0-6.



Stand aan kop:

1. Arminia Bielefeld (33-65) (+32)

2. VfB Stuttgart (33-58) (+23)

3. Heidenheim (33-55) (+12)

4. Hamburger SV (33-54) (+20)



Programma laatste speelronde:

Arminia Bielefeld - Heidenheim

Hamburger SV - Sandhausen

VfB Stuttgart - Darmstadt