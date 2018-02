HSV-schlemiel Van Drongelen nekt eigen club in beladen kelderkraker

Bekijk hier hoe Suarez en Messi met Girona spelen

24 februari Barcelona heeft vanavond het voorbeeld van Real Madrid (dat eerder op de dag al won) gevolgd. De Catalanen kwamen tegen kleine buurman Girona razendsnel op achterstand, maar herstelden zich meer dan overtuigend: 6-1. Dat was volledig te danken aan de drie vedettes voorin, met name Luis Suárez was in bloedvorm.