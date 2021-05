Huilende Suárez haalt uit naar Barça: ‘Ze hebben mijn vrouw en kinderen pijn gedaan’

SamenvattingLuis Súarez liet zijn tranen de vrije loop nadat hij met Atlético Madrid de landstitel had gepakt. De maker van de winnende treffer in het uitduel met Real Vallodolid (1-2) ging na het laatste fluitsignaal even op de grasmat zitten. Veel ging door hem heen, ook zijn pijnlijke vertrek vorig jaar bij FC Barcelona.

,,Het was zo’n moeilijke situatie”, zei hij even later. ,,De manier waarop ze daar plotseling op mij neerkeken. Ze hadden me niet meer nodig. Veel mensen hebben met mij geleden. Mijn vrouw en mijn kinderen hadden dit ook nog nooit meegemaakt. Het heeft ze pijn gedaan.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Luis Suárez © REUTERS

,,Maar gelukkig opende Atlético de deuren voor me”, zei de 34-jarige oud-aanvaller van FC Groningen, Ajax en Liverpool. ,,We mogen terugkijken op een geweldig seizoen. Na de winterstop ging het niet makkelijk meer. We hebben lastige momenten gekend. Maar we waren toch de meest constante ploeg. We zijn terecht kampioen”, zei de spits die tegen Real Valladolid zijn 21e competitietreffer maakte.

Suárez is goed contact blijven houden met Lionel Messi, de aanvaller die deze zomer mogelijk vertrekt bij Barcelona. Messi kwam afgelopen week met zijn vrouw naar Madrid voor een etentje met de familie Suárez. ,,Hij zal nu blij voor mij zijn”, zei Suárez. ,,Omdat we vrienden zijn, dat is het belangrijkste. Hij wenste me voor de wedstrijd veel succes en vertelde me dat ik het verdiende.”

Kijk hieronder naar een emotionele Luis Súarez na het laatste fluitsignaal:

Praat mee!

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.