Huntelaar laat langer verblijf bij Schalke afhangen van selectie: ‘Dit seizoen was héél slecht’

,,Een belangrijk criterium is hoe de selectie voor de tweede Bundesliga eruit zal zien. Het zal een groep moeten zijn die Schalke weer een plek in de hogere regionen kan bezorgen, want dit seizoen was héél slecht”, aldus Huntelaar, die in de winter overkwam van Ajax. Hij slaagde niet in zijn missie Schalke 04 te behoeden voor degradatie.

In april maakte Schalke 04 al duidelijk dat het graag met Huntelaar verder wil. ,,Wat zeker is, is dat we samen in gesprek gaan. Wat Klaas-Jan als voetballer en als persoonlijkheid laat zien is van grote klasse. Hij heeft ook nog eens een zeer positieve invloed op andere spelers. We willen met hem verder, of het haalbaar is hangt van veel zaken af”, zei bestuurslid Peter Knäbel.

Huntelaar is er nog niet uit. ,,Er is nog niets beslist. Ik zet mezelf niet onder druk en gun mezelf de tijd die ik nodig heb”, aldus Huntelaar, die er in december van vorig jaar nog op hintte dat hij na het seizoen zou stoppen. ,,Het is mooi geweest. Zeg nooit nooit, maar het is wel klaar”, stelde hij.