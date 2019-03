‘Huub Stevens in beeld als ‘noodplan’ van Schalke 04'

De club uit Gelsenkirchen eindigde vorig seizoen nog als tweede in de Bundesliga. De ploeg van trainer Domenico Tedesco is wel succesvol in de Champions League, waarin Schalke de achtste finales haalde. De Duitsers verloren daarin het eerste duel met Manchester City met 2-3.



De fans van Schalke waren woedend na de afgang tegen Fortuna Düsseldorf. Ze gooiden bier naar Tedesco en eisten dat Benjamin Stambouli zijn aanvoerdersband aan hen terug gaf. Schalke presenteert dinsdag een nieuwe technisch directeur, Jochen Schneider. Hij zou zondag al een crisisgesprek hebben gehad met Tedesco. De 33-jarige Italiaan werd later met een koffer in zijn hand gesignaleerd. Het trainingsveld in Gelsenkirchen bleef maandag leeg.



Stevens heeft een warme band met Schalke 04. De Limburger was er in twee periodes hoofdtrainer en bezorgde de club onder meer de UEFA Cup (1997) en twee Duitse bekers (2001 en 2002). Stevens is al ruim 20 jaar lid van Schalke en zit sinds vorig jaar in de raad van toezicht.