Ianis Hagi scoort met eerste balcontact voor Genk, vader Gheorghe kijkt trots toe

Ianis Hagi had de clubs deze zomer voor het uitkiezen. Clubs uit de grote competitie wilden het Roemeense talent dolgraag vastleggen, maar vooral de interesse van Galatasaray moet verleidelijk zijn geweest voor Hagi. Zijn vader Gheorghe maakte van 1996 tot 2001 furore bij de Turkse topclub en Ianis werd in oktober 1998 geboren in Istanbul. Toch koos Hagi voor Racing Genk, de kampioen van België en daarmee ook al zeker van een plek in de poulefase van de Champions League.



De twintigjarige aanvallende middenvelder Ianis kwam twee weken geleden voor 4 miljoen euro over van FC Viitorul Constanta, de club waar vader Gheorghe sinds 2014 trainer en eigenaar van is. Viitorul verloor gisteravond in de tweede voorronde van de Europa League nog met 6-3 van AA Gent, maar het icoon van het Roemeense voetbal bleef samen met zijn vrouw nog even in België om het debuut van hun zoon bij te wonen in Genk. Daar zullen ze zeker geen spijt van hebben gekregen. Hagi junior viel in de 74ste minuut in bij een stand van 1-1 en maakte nog geen minuut later al de winnende 2-1 met een fraai schot met links. Vader Gheorghe kon het op de tribune bijna niet geloven, maar glunderde (net als mama Hagi) van trots.