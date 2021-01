Ibiza zorgt voor serieuze bekerstunt tegen Celta, ook Getafe onderuit bij derdeklasser

Celta de Vigo is de huidige nummer acht van La Liga en verloor afgelopen zaterdag nog met 2-0 bij Real Madrid. Ibiza, dat uitkomt in de Segunda División B (derde niveau), stond na een uur spelen met 4-0 voor. Door goals van Santi Mina en Jordan Holsgrave namens Celta leek het daarna nog even spannend te gaan worden in de slotfase, maar in de 92ste minuut tekende Ángel Rodado Jareño voor de 5-2 eindstand.



Naast Celta werd ook Getafe (zestiende in La Liga) direct uitgeschakeld in de Copa del Rey. Córdoba CF, dat tegenwoordig ook uitkomt op het derde niveau van Spanje, won door een goal van Willy Ledesma in de zesde minuut met 1-0 van de club die Ajax vorig seizoen uitschakelde in de Europa League.



Sevilla begon om 19.00 uur met Karim Rekik, Oussama Idrissi en Luuk de Jong in de basis aan de bekerwedstrijd bij Linares Deportivo, ook een van de honderd clubs die uitkomt op het derde niveau (onderverdeeld in tien commpeties) van Spanje. Atlético Madrid, Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Bilbao en Real Sociedad doen in deze ronde van de Copa del Rey nog niet mee. De Copa del Rey kreeg vorig jaar geen winnaar, nadat de Baskische finalisten Athletic Bilbao en Real Sociedad geen trek hadden om zonder fans tegenover elkaar te gaan staan in Sevilla.