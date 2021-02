Ibrahimovic gaat volgende week tussen zijn wedstrijden door presenteren en zingen

De 39-jarige spits uit Malmö heeft van zijn club AC Milan toestemming gekregen om volgende week het Sanremo Music Festival te bezoeken. Dat jaarlijkse festival, dat als sinds 1951 wordt gehouden in de Italiaanse badplaats, wordt van dinsdag 2 maart tot en met 6 maart gehouden. De ervaren topspits is geen toeschouwer, maar gaat in Sanremo presenteren en zelfs zingen.



,,Zlatan zal volgende week een aantal trainingen missen, maar hij is beschikbaar voor de wedstrijden”, zei trainer Stefano Pioli gisteren op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met Rode Ster Belgrado. Die club komt vanavond op bezoek in San Siro, na de 2-2 van vorige week in Servië. ,,Als er één kampioen is die dergelijke druk aankan, dan is hij het wel.”