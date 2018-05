'Ik moest strijden tegen racisme en seksisme bij FIFA'

Wijnaldum en Van Dijk kunnen na Robben CL-beker grijpen

8:00 Arjen Robben was in 2013 laatste Nederlandse CL-winnaar Liverpool won CL/ECI 5 keer, in 2005 voor het laatst Real veroverde de beker 12 keer, waarvan 3 in de laatste 4 jaar Ronaldo en Salah staan beiden op 44 goals in alle competities