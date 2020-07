Immobile op recordjacht: ‘Hij kan nog steeds één van de grootste Italiaanse spitsen worden’

Door Tim Reedijk



Natuurlijk ging alle aandacht de afgelopen week uit naar Cristiano Ronaldo, die maar weer eens een landstitel veroverde en er ‘gewoon’ weer meer dan dertig maakte voor Juventus. Maar de strijd om de topscorerstitel gaat hij hoogstwaarschijnlijk wel verliezen van een minder aansprekende naam, een spits die geen vaste kolom heeft op de roddelpagina’s, iemand die gewoon doet wat hij heel goed kan: doelpunten maken. De 30-jarige Ciro Immobile van Lazio Roma staat op liefst 34 treffers (inclusief veertien benutte strafschoppen) met nog twee Serie A-wedstrijden te gaan, te beginnen vanavond in de thuiswedstrijd tegen Brescia (19.30 uur).



Dat zijn, in historisch perspectief, nu al uiterst indrukwekkende cijfers. Geen Italiaan maakte ooit meer doelpunten in de Serie A. Slechts twee buitenlanders scoorden ooit meer: Gunnar Nordahl in het seizoen 1949/1950 (35 namens AC Milan) en recordhouder Gonzalo Higuaín, die liefst 36 keer het net vond namens Napoli in 2015/2016. Maar let wel: Immobile heeft dus nog twee wedstrijden om die aantallen te evenaren of te verbeteren. Ook kan hij Robert Lewandowski (34 doelpunten in de Bundesliga) daarin definitief van zich afschudden in de strijd om de Europese Gouden Schoen.