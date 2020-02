Immobile wéér trefzeker voor Lazio dat Juventus in het vizier houdt

Lazio leidde bij rust met 0-1. Adam Marusic scoorde al in de tweede minuut. Kort na de pauze verdubbelde topschutter Ciro Immobile de voorsprong. Voor de goalgetter betekende het alweer zijn 27ste treffer dit seizoen in de competitie.



Francesco Cassata bracht de spanning na een klein uur spelen met de 1-2 terug. Via een vrije trap van Danilo Cataldi liep Lazio weer uit. Kort voor tijd benutte aanvoerder Domenico Criscito een strafschop, maar verder kwam Genoa niet.



Oud-Ajacied Lasse Schöne deed de gehele wedstrijd mee bij Genoa, dat op de achttiende plaats blijft staan. De nummers 18 tot en met 20 degraderen naar de Serie B.



Koploper Juventus, dat gisteren met 2-1 won bij SPAL, heeft één punt meer. Vier wedstrijden in de Serie A gaan zondag niet door vanwege twee uitbraken van het nieuwe coronavirus in het noorden van Italië.