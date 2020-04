‘In België is met de competitie stoppen makkelijker’

De kranten staan er vol van. ,,Daar zijn we nog wel even zoet mee. Wie er degradeert, wie er promoveert en ik verwacht ook nog een paar schandalen. We hebben net Operatie Propere Handen gehad met voetbalmakelaars en natuurlijk de farce Anderlecht. Ook als ze niet voetballen, zijn ze nog in staat om daar foute beslissingen te nemen.”



Tot verbazing van Vandeweghe blijven de sportkranten in België ook produceren alsof er niets aan de hand is. ,,Al denk ik dat ze met videointerviews met sporters thuis wel rond zijn, want bijna iedereen is geweest. Dat houdt een keer op.”



Zelf blijft Vandeweghe voorlopig columns en analyses voor De Morgen schrijven. Al zit hij voor de tijd van het jaar vaker op de fiets dan ooit. Zo verwisselt hij op vrijdagmiddag de banden van zijn mountainbike. ,,Normaal heb ik het nu drukker met andere zaken.”