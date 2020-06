Infantino: ‘Demonstraties van spelers verdienen applaus, geen straf’

De Duitse voetbalbond zei trots te zijn op de uitlatingen van de spelers, maar dat het wel tegen de regels was. ,,Om alle twijfel weg te nemen”, zegt Infantio, president van de wereldvoetbalbond FIFA. ,,In een competitie van de FIFA zouden deze demonstraties juist een applaus verdienen en geen straf.” De tekst staat in een brief die de FIFA openbaar heeft gemaakt en naar alle voetbalbonden heeft gestuurd. In het statement staat ook dat ‘gezond verstand’ moet zegevieren. In de spelregels van de FIFA staat dat politieke, religieuze of persoonlijke teksten op het voetbaltenue verboden zijn. De Engelse voetbalbond heeft al te kennen gegeven het standpunt van de FIFA in te nemen. De Premier League gaat op 17 juni van start.

UEFA

De UEFA zegt ook te kijken naar deze regel. ,,Voetbal is een sport waarin tolerantie, inclusiviteit en gerechtigheid worden aangemoedigd”, zegt Aleksander Ceferin, voorzitter van de Europese voetbalbond. ,,Dit zijn ook de waarden die worden uitgedragen door de mensen die solidariteit tonen aan George Floyd.”



,,Als een speler in één van onze competities een tekst bij zich draagt of zich uit in een manier die symbool staat voor de gelijkheid van mensen, dan moet met de omstandigheden rekening gehouden worden”, aldus Ceferin.



Floyd stierf in Minneapolis door hardhandig ingrijpen van meerdere politieagenten. Sindsdien wordt in veel steden in de Verenigde Staten krachtig geprotesteerd, waarbij relschoppers en plunderaars voor een uiterst grimmige sfeer zorgen. Ook elders in de wereld, zoals gisteren op de Dam in Amsterdam, zijn er vele betogingen tegen racisme en politiegeweld.