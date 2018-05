Infantino: Rusland is absoluut klaar voor WK voetbal

In aanwezigheid van de Russische president Vladimir Poetin en andere officials zei Infantino dat de voorbereidingen op het toernooi, dat een maand duurt, vrijwel zijn afgerond. ,,Rusland is absoluut klaar om de wereld te ontvangen, om een zomer vol festiviteiten in dit prachtige land te vieren'', paaide de FIFA-baas het gastland. ,,99 procent van het werk is gedaan, het gaat nu nog om details.'' Poetin had Infantino in een persoonlijk onderhoud laten weten dat Rusland er alles aan zal doen om het toernooi aan de hoogste eisen te laten voldoen.