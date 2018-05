Iniesta mogelijk te duur voor Chinese club, nu Japan?

Nadat de middenvelder definitief had gezegd Barcelona na vele jaren te verlaten, werd algemeen verondersteld dat zijn nieuwe werkgever Chongqing zou zijn. De president van de club heeft inmiddels laten weten dat het nog maar de vraag is of hij de speler kan betalen.

De Spaanse sportkrant AS meldde vanavond dat Iniesta nu zou lonken naar Japan. AS beriep zich op een bron bij radiozender Cadena SER dat Vissel Kobe in beeld zou zijn als nieuwe club voor de Barça-icoon. De clubeigenaar van Vissel, Hiroshi Mikitani, is de oprichter van de huidige shirtsponsor van FC Barcelona: Rakuten.