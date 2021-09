Inter draait wedstrijd in drie minuten volledig om, winst voor De Roon en Koopmeiners

Inter gaat na vijf duels aan de leiding in de Serie A. De regerend landskampioen met Stefan de Vrij als basisspeler was op bezoek bij Fiorentina met 3-1 te sterk. Atalanta won met Marten de Roon en Teun Koopmeiners in de basis in eigen huis van Sassuolo.

Met een 6-1 overwinning op Bologna van amper drie dagen geleden nog in de benen, wachtte voor Inter een lastige uitwedstrijd tegen Fiorentina, dat al drie wedstrijden op rij met 2-1 wist te winnen. Het begin was ook voor de thuisploeg toen Riccardo Sottil in de 23ste minuut alert was bij de tweede paal en op aangeven van Nicolas Gonzalez de bal binnen tikte. Het was voor Inter alweer de vijfde wedstrijd op een rij dat het een tegentreffer moest incasseren.

Op het moment dat Inter-trainer Simone Inzaghi in het begin van de tweede helft meerdere spelers van het veld wilde halen, sloeg zijn ploeg juist toe. Eerst was het Matteo Darmian die van dichtbij de bal langs doelman Bartlomiej Dragowski schoot en Inter op gelijke hoogte zette, amper drie minuten later tekende Edin Dzeko met een knappe kopbal zelfs voor de voorsprong en was de wedstrijd volledig omgedraaid. Beide doelpuntenmakers mochten het iets langer uitzingen dan oorspronkelijk gepland door Inzaghi, maar werden niet heel veel later alsnog naar de kant gehaald. Denzel Dumfries, die tegen Bologna nog zijn basisdebuut maakte en lovende kritieken kreeg, was de vervanger van Darmian.



Inter kwam in het restant van het duel niet meer echt in de problemen, helemaal niet toen Gonzalez met twee keer geel van het veld werd gestuurd. Na een snelle omschakeling tekende Ivan Perisic in de 87ste minuut voor de 1-3 einduitslag.

De Roon en Koopmeiners winnen met Atalanta

Atalanta heeft voor de zesde keer op rij in eigen huis gewonnen van Sassuolo. Met Marten de Roon en Teun Koopmeiners op het middenveld werd de nummer 13 van de Serie A met 2-1 verslagen. Robin Gosens maakte al in de derde minuut de openingstreffer. De thuisploeg leek zelfs met een 2-0 voorsprong de rust te bereiken dankzij Davide Zappacosta, maar vlak voor tijd maakte Domenico Berardi nog de aansluitingstreffer. Gescoord werd er in de tweede helft echter niet meer. Atalanta klimt door de overwinning naar de vijfde plaats.



Komende zaterdag spelen Atalanta en Inter tegen elkaar in Milaan. Inter leidt nu in de Serie A met 13 punten, gevolgd door Napoli met 12 punten. De nummer 2 speelt donderdag uit tegen Sampdoria.

Volledig scherm Robin Gosens viert de 1-0. © EPA