Inter ontsnapt in krankzinnige slotfase, AC Milan verslaat club Silvio Berlusconi

Het was uiteindelijk Henrikh Mkhytarian die zich man van de wedstrijd mocht noemen. De Armeense aanvaller leek tekort te komen voor een voorzet, maar de verdediger van Fiorentina schoot de bal knullig tegen Mkhytarian aan. Daarmee kroop Inter door het oog van de naald en boekte de landskampioen van 2021 de derde overwinning op rij in Italië.

Fiorentina, waar Sofyan Amrabat een basisplaats had, kwam in de negentigste langszij dankzij een heerlijke treffer van Luka Jovic. Uit een hoekschop werkte de spits de bal met een halve omhaal binnen. Stefan de Vrij, die in de basis begon, kon daar net als invaller Denzel Dumfries geen stokje voor steken.

Volledig scherm Lautaro Martinez. © ANP / EPA

Inter begon nog sterk aan de wedstrijd. Nicòlo Barella en Lautaro Martínez hielpen de uitploeg binnen een kwartier aan een comfortabele 0-2 voorsprong. Fiorentina knokte zich naast de topclub, maar kwam na een benutte penalty van Martínez alsnog op achterstand. Via Jovic dacht Fiorentina een punt over te houden aan het affiche, maar in de krankzinnige slotfase was het alsnog Inter dat mocht juichen.

Daarmee houdt Inter, dat dramatisch is begonnen aan het seizoen, de koppositie in het zicht. De topclub steeg naar de zevende plaats op de ranglijst en heeft nu vijf punten minder dan koploper Napoli, dat zondagavond nog speelt tegen AS Roma.

Zege Milan

Brahim Díaz heeft met twee doelpunten een groot aandeel gehad in een thuiszege van AC Milan op Monza (4-1). De Spanjaard maakte de eerste twee treffers van zijn ploeg in San Siro. Het naar de Serie A gepromoveerde Monza is in handen van Silvio Berlusconi, de oud-premier van Italië die eerder jarenlang eigenaar was van AC Milan.

Díaz kreeg de bal in de 16e minuut in de middencirkel aangespeeld door doelman Ciprian Tatarusanu. De Spanjaard begon aan een lange dribbel en rondde beheerst af. Hij tekende vlak voor rust ook voor de 2-0. Divock Origi maakte in de 65e minuut het derde doelpunt van AC Milan. Vervolgens verzilverde Filippo Ranocchia een vrije trap voor Monza en bepaalde invaller Rafael Leão de eindstand. AC Milan staat nu in punten gelijk met Napoli.

