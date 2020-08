Inter verbaast ook Conte: ‘Sjachtar leek wel een middelmatig team’

Conte: ,,Ik was eigenlijk heel bang voor Shakhtar, want dat is echt een uitstekende ploeg. Maar dankzij onze superwedstrijd leek het wel een middelmatig team. De fans zullen trots zijn.” Aanvaller Lautaro Martínez opende de score voor Inter in Düsseldorf. De Argentijn zei dat de ploeg klaar is voor ‘grote prestaties’. ,,Het was een geweldige avond, een waar we van droomden", zei hij. ,,We hebben aangetoond dat we klaar zijn voor grote prestaties. We zijn klaar voor de finale."