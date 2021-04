Inter zet volgende stap richting Scudetto met zege in Bologna

Het werd een heerlijke zaterdag voor Internazionale. De middag begon al goed met het 1-1 gelijkspel van AC Milan tegen Sampdoria in San Siro. De nummer twee van de Serie A redde via de Noorse aanvaller Jens Petter Hauge nog een punt, maar de laatste hoop op de titel was wel vervlogen na het volgende puntenverlies in 2021. Daarna deden Atalanta (3-2 tegen Udinese) en Napoli (4-3 tegen Crotone) wel goede zaken, maar voor Inter kwam er kort voor de aftrap in Bologna nog goed nieuws vanuit Turijn. Cristiano Ronaldo redde kort voor tijd nog een punt voor Juventus tegen Torino, maar met dat punt schoot de kampioen van de laatste negen seizoenen natuurlijk bijzonder weinig op.



Het woord was daarna aan Inter en de ploeg van Antonio Conte deed in het Stadio Renato Dall’Ara in Bologna wat het moest doen: winnen. Romelu Lukaku scoorde na een halfuur, nadat scheidsrechter Piero Giacomelli goed voordeel had gegeven na een snoeiharde overtreding van Adama Soumaoro op de Argentijnse aanvaller Lautaro Martínez. Stefan de Vrij zat weer bij de selectie nadat hij vanwege een coronabesmetting de afgelopen interlandperiode aan zich voorbij moest laten gaan, maar Inter-coach Antonio Conte hield de Nederlandse verdediger op de bank. Bij Bologna speelde Jerdy Schouten een uitstekende wedstrijd op het middenveld, linksback Mitchell Dijks werd tien minuten voor tijd gewisseld.