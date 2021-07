Internationale media: ‘Messi viert het perfecte feest, maar loopt 100.000 euro per dag mis’

,,Eindelijk", dat is de strekking van vrijwel alle berichten in de internationale media over de Argentijnse winst van de Copa América. Eindelijk heeft Lionel Messi een hoofdprijs te pakken met zijn nationale elftal.

,,Uit het extatische feest van de Argentijnse spelers na het laatste fluitsignaal, met Messi als middelpunt, bleek duidelijk dat de zege op de aartsrivaal meer voor hun legendarische aanvaller werd behaald, dan voor de natie”, stelt de Engelse BBC. ,,Na 15 jaar als international en tien toernooien heeft Messi eindelijk zijn eerste prijs te pakken. Hij en het land snakten ernaar. De vragen over zijn gebrek aan succes bij de nationale ploeg hingen altijd boven zijn nalatenschap.”

,,Messi nam in 2016 na de nederlaag tegen Chili in de finale van de Copa América afscheid van de Argentijnse ploeg", schijft de Engelse Daily Mail. ,,Hij kwam al snel terug op de besluit en hielp zijn team naar het WK in Rusland, waar Frankrijk in de achtste finale te sterk bleek. Messi scoorde voor de vierde keer op rij niet in de knock-out fase van een WK en daarmee kwamen er weer vragen over zijn plek op de lijst van de beste spelers aller tijden. Maar alle twijfels zijn nu eindelijk voor altijd uitgewist.”

Volledig scherm Lionel Messi heeft zijn eerste prijs te pakken. © AFP

,,Messi schreeuwde het uit na het laatste fluitsignaal. Het was misschien wel zijn laatste kans om te voorkomen dat er bij zijn legende een ‘maar’ bleef staan", schrijft het Spaanse Marca. ,,Eindelijk wint Messi een titel met Argentinië, een titel die hij zo hard nodig had. Hij zal de beste aller tijden zijn, maar zonder deze beker was het toch anders geweest.”

El Mundo Deportivo is lyrisch over de aanvoerder van de Argentijnen, die overigens in 2008 wel olympisch kampioen werd met zijn land: ,,Messi laat zien dat hij ook een ster is in feestvieren. Het was perfect: eerst het op de knieën vallen en de tranen, dan de erkenning van zijn ploeggenoten en de staf, het troosten van Neymar, het bellen met zijn familie, de intimiteit in de kleedkamer en daarna de foto met Sergio Agüero, zijn nieuwe kompaan bij Barcelona.”

El Mundo maakte een opmerkelijke berekening. Volgens de Spaanse krant loopt Messi elke dag in juli al 100.000 euro mis. Het contract van de Argentijn bij Barcelona liep immers per 1 juli af en dus ontvangt hij momenteel geen salaris van een club.

Het Duitse Bild kopt dan ook: ,,De eerste titel voor Messi! Maar hij loopt wel 100.000 euro per dag mis.” Het boulevardblad gaat verder. ,,Het titel-trauma van Messi is verslagen, maar als bittere bijsmaak heeft hij al meer dan een miljoen euro aan zijn neus voorbij zien gaan.”

,,Op één avond werden alle boze geesten uit het verleden verdreven”, schrijft de Franse sportkrant L’Equipe na de 1-0 zege van de Argentijnen op Brazilië. ,,Na 28 jaar heeft Argentinië eindelijk weer een prijs te pakken en eindelijk heeft ook Lionel Messi zijn eerste trofee met zijn land. De beelden van het feest na afloop met Messi die door al zijn ploeggenoten werd gedragen, is een beeld voor de eeuwigheid.”

Volledig scherm Zijn ploeggenoten gooien Lionel Messi de lucht in. © AFP

,,Messi is bevrijd en verovert ook Argentinië”, schrijft het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. Veel van zijn landgenoten zijn nooit echt dol geweest op Messi, omdat hij het land al in 2001 verliet en inruilde voor Spanje. Hij zou dan ook geen èchte Argentijn zijn. ,,Messi betaalt zo na 20 jaar bij Barcelona zijn liefdesschuld af in zijn land. Hij bewijst dat hij geen ‘pecho frio’ is, geen jongen zonder passie dus.”

,,Lef bracht een team voort dat de geschiedenis in een onvergetelijke nacht veranderde", zo schrijft de Argentijnse krant La Nacion. ,,De glorie van één nacht om 28 jaar teleurstelling te begraven. Ja, het bleek mogelijk. Het is echt. Een tastbare beker om zoveel onvervulde dromen toch waar te maken. Een sterk team met de ziel van een kampioen. En nu is er de beloning waar Messi naar verlangde en die hij zo verdiende.”