Internazionale laat koppositie liggen tegen Parma

Antonio Candreva zette de thuisploeg, met verdediger Stefan de Vrij aanvankelijk op de bank, halverwege de eerste helft op voorsprong. Bij de rust leidden de bezoekers echter met 1-2. Yann Karamoh had een groot aandeel in die verrassende wending. De Franse huurling van Inter bracht de gelijkmaker op zijn naam en verzorgde de assist bij de treffer van Gervinho.



Na de rust zorgde Romelu Lukaku voor de omstreden gelijkmaker. Candreva, de man van de assist, leek aangespeeld te worden in buitenspelpositie, maar de VAR keurde het doelpunt van de Belg opvallend genoeg goed. In de vergeefse jacht op de winnende treffer kopte De Vrij, die in de 66e minuut was ingevallen, nog naast.

Het verschil tussen Juventus, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Lecce, en Inter op de ranglijst bleef één punt.