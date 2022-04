Invaller Frenkie de Jong helpt Barcelona met prachtige assist aan gelijkspel in Frankfurt

VideoFrenkie de Jong heeft met Barcelona een gelijkspel uit het vuur gesleept in de eerste kwartfinale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. De Catalanen kwamen in Duitsland op achterstand, waarna De Jong na een schitterende combinatie zijn ploeggenoot Ferran Torres in staat stelde er 1-1 van te maken.