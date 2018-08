Invaller voorkomt diep in blessuretijd mislukt debuut Ronaldo

In de openingsfase was er nog geen vuiltje aan de lucht voor de landskampioen, die met Ronaldo eindelijk een gooi wil doen naar de Champions League. Sami Khedira kreeg de bal na een vrije trap van Pjanic al na drie minuten voor de voeten en haalde doeltreffend uit. Het leek het ideale scenario voor de entree van Ronaldo in de Serie A, waar de aanhang van 'Juve' al een maand naar uitkeek. Het stadion van Verona werd dan ook gedomineerd door bezoekende fans.



Nog voor rust ontstond het eerste scheurtje in de verdediging van Juventus, waar Leonardo Bonucci na een jaartje AC Milan weer terug is aan de zijde van Giorgio Chiellini. Mariusz Stepinski kopte vogelvrij de 1-1 achter de kansloze Wojciech Szczesny, die belast is met de erfenis van Gianluigi Buffon.



De fans van de 'Oude Dame' kregen het helemaal benauwd toen oud-speler Emanuele Giaccherini in de tweede helft een penalty versierde. De routinier benutte het buitenkansje zelf, waardoor Juventus opeens vol aan de bak moest. Bonucci kopte uit een corner de 2-2 binnen, invaller Mario Mandzukic niet veel later de 2-3. Het doelpunt werd na raadplegen van de VAR echter afgekeurd, nota bene door hands van Ronaldo. Keeper Sorrentino, held van het thuispubliek, botste daarbij op de Portugees en werd op een brancard afgevoerd.



Toch liep Ronaldo met een glimlach van het veld. In de derde minuut van de blessuretijd zorgde een andere invaller, Federico Bernardeschi, voor grote opluchting in het Juventus-kamp. De ploeg uit Turijn staat gewoon weer bovenaan.