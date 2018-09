Iraanse bond kan Queiroz niet betalen

Foto's laten zien dat de Portugees wel aanwezig is bij een training. Hij zit echter in een spijkerbroek op de tribune.



Queiroz is niet akkoord met de Iraanse voetbalbond over een nieuw contract. Iran bevindt zich in een economische crisis wegens Amerikaanse sancties na een nucleair geschil. De waarde van de dollar en euro is binnen enkele weken verviervoudigd vergeleken met de Iraanse rial.



Niet alleen het salaris van Queiroz zou een probleem zijn. De kosten van de door de Portugees bedachte trainingskampen voor de Aziatische kampioenschappen van volgend jaar in de Verenigde Arabische Emiraten zouden ook te hoog zijn.