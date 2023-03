Irritatie bij Erik ten Hag over oorzaak blessures Manchester United: ‘Dit gaat weken duren’

De blessure van Alejandro Garnacho drukte op het humeur van Erik ten Hag. ,,Ik weet niet wanneer hij terug is, maar dit is serieus", aldus de manager van Manchester United in aanloop naar de return in de Europa League tegen Real Betis. Ondanks de 4-1 zege in het eerste duel is hij niet van plan spelers te sparen.

,,Dit gaat weken duren", aldus Ten Hag over de afwezigheid van Garnacho, die in het duel met Southampton het slachtoffer was van een tackle van Kyle Walker-Peters. ,,Het is moeilijk om er nu al een diagnose op te plakken, maar ik verwacht hem dit seizoen nog wel terug.”

Eerder dit seizoen raakten ook Donny van de Beek en Christian Eriksen al stevig geblesseerd na hard contact met een tegenstander. ,,Het was een slechte beslissing", zei Ten Hag over het niet bestraffen van de actie van Walker-Peters. ,,We lopen zo weer een zware blessure op. We moeten zorgen dat we hem zo snel mogelijk weer terug hebben, want we hebben hem hard nodig. Maar hij moet er wel klaar voor zijn.”

Volledig scherm Kyle Walker-Peters haalt Alejandro Garnacho neer. © ANP / EPA

Ten Hag is ondanks de riante uitgangspositie en de blessureproblemen niet van plan spelers te gaan sparen. ,,Elke wedstrijd nemen we serieus en we zullen met ons beste team gaan spelen”, zei Ten Hag een dag voor de wedstrijd. Zowel Casemiro als Bruno Fernandes verschijnt aan de aftrap in Spanje, ondanks dat beiden één gele kaart verwijderd zijn van een schorsing. ,,Beiden zullen spelen. Vorige week hadden we een goed resultaat, maar dat willen we weer. En daar hebben we onze beste spelers voor nodig.”

Antony

Ten Hag kan in Sevilla niet beschikken over Antony. De oud-Ajacied miste de training op woensdagochtend wegens ziekte en is niet met United meegereisd naar Spanje. Antony was trefzeker in de eerste wedstrijd op Old Trafford.

Real Betis - Manchester United begint om 18.45 uur.

