Italiaanse scheidsrechter leidt finale Champions League

Sevilla, opgepast: geen team kreeg dit seizoen zoveel penalty's als ‘Penchester United’

16 augustus Het is oppassen geblazen voor Sevilla vanavond, als Manchester United in de halve finale van de Europa League opstoomt richting het zestienmetergebied. De cadeautjes in de vorm van strafschoppen stapelen zich dit seizoen snel op voor de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer.