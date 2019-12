Italiaanse sportkrant in opspraak met ‘Black Friday’-cover

De krant blikt vooruit op de wedstrijd tussen grootmachten Inter en Roma, waar met Lukaku en Smalling twee oud-spelers van Manchester United elkaar treffen. Corriere dello Sport schrijft over ‘de wedstrijd binnen een wedstrijd’ met ‘de titel en een Champions League-plaats op het spel’. Maar de begeleidende kop ‘Black Friday’ wordt volop bekritiseerd. In een kader op de voorpagina schrijft de krant dat ‘beide spelers een sterke positie innemen tegen racisme’, om vervolgens door te gaan op hun sportieve prestaties. Desalniettemin krijgt de keuze voor de kop ‘Black Friday’ veel kritiek, zo ook van AS Roma.



In Italië is de laatste tijd veel te doen over racisme. Lukaku is al meerdere malen onheus bejegend geweest. Zo zei een tv-presentator dat de Belg ‘alleen af te stoppen is met tien bananen’. Ook Mario Balotelli van Brescia is vaak het mikpunt van racistische supporters op de tribunes. Deze week nog kwamen twintig clubs uit de Serie A met een open brief waarin wordt opgeroepen om op te treden tegen het racisme binnen het Italiaanse voetbal. De clubs azen op aangescherpte wet- en regelgeving en willen dat betrokkenen in de voetbalwereld worden gewezen op de gevolgen van racisme.