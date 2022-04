Italiaanse titelstrijd naar kookpunt: AC Milan wint diep in blessuretijd, Napoli kan titel vergeten

AC Milan heeft de koppositie in de Serie A weer in handen genomen. Het elftal van trainer Stefano Pioli won de uitwedstrijd tegen Lazio zondag ternauwernood: 1-2.

Middenvelder Sandro Tonali maakte in de 92ste minuut het winnende doelpunt op aangeven van de teruggekeerde Zlatan Ibrahimovic. De Zweed had de laatste drie wedstrijden moeten missen. Olivier Giroud had Milan in de beginfase van de tweede helft langszij gebracht.

Ciro Immobile opende in de vierde minuut al de score voor Lazio. De aanvaller staat dit seizoen al op 26 doelpunten in de competitie. In het seizoen 2019/2020 kwam Immobile tot 36 treffers en in 2017/2018 tot 29. Op de lijst van topscorers aller tijden in de Serie A neemt Immobile nu de vijftiende plek in met 181 doelpunten. De Argentijn Gabriel Batistuta is veertiende met 184 doelpunten.

AC Milan staat nu twee punten boven Internazionale, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. De voorsprong op Napoli bedraagt zeven punten. Die ploeg verspeelde eerder op de dag opnieuw punten tegen Empoli.

Napoli

Het elftal van trainer Luciano Spalletti ging onderuit bij Empoli: 3-2. Empoli maakte alle doelpunten in de laatste 10 minuten en werkte zo een achterstand van 0-2 weg. Napoli behaalde uit de laatste drie duels slechts één punt en lijkt de eerste landstitel sinds 1990 te kunnen vergeten.

Dries Mertens bracht Napoli kort voor rust op voorsprong. Voor de Belgische oud-PSV’er betekende het zijn negende treffer dit seizoen in de competitie. De vorige twee seizoenen kwam Mertens telkens uit op negen doelpunten.

Dolle vreugde bij Empoli na de zege op Napoli

Lorenzo Insigne leek met de 0-2, in de beginfase van de tweede helft, Napoli aan de winst te helpen. In de slotfase ging het mis. In de 80ste minuut scoorde eerst de Schot Liam Henderson, gevolgd door twee doelpunten (in de 83ste en 87ste minuut) van Inter-huurling Andrea Pinamonti.

De clubleiding van Napoli kondigde een halfuur na de wedstrijd direct aan dat de selectie de hele week in trainingskamp zal verblijven. Napoli speelt komende zaterdag de thuiswedstrijd tegen Sassuolo.