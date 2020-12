Italiaanse WK-held Paolo Rossi (64) overleden

In Italië is op 64-jarige leeftijd Paolo Rossi overleden. Dat melden Italiaanse media. Rossi was een van de legendarische sterren van de Italiaanse voetbalgeschiedenis. In 1982 had hij een groot aandeel in de wereldtitel van Italië op de WK-eindronde in Spanje, waar hij met 6 goals topscorer werd. Het leverde hem in Italië de liefkozende bijnaam ‘Pablito’ op.

De Italiaanse omroep RAI, waarvoor Rossi als commentator werkte, maakte het nieuws over de dood van de oud-speler van Perugia, Juventus, Milan, Verona en de nationale ploeg vannacht bekend. ,,Verschrikkelijk triest nieuws: Paolo Rossi is van ons heengegaan’’, zei Enrico Varriale van RAI Sport. ,,De onvergetelijke Pablito, die ons allemaal verliefd liet worden in die zomer van 1982 en die een lieve en capabele collega was bij de RAI.’’ Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Korte tijd later plaatste Federica Cappelletti, de vrouw van de oud-speler, een foto van haar met Rossi op Instagram, met de tekst: ‘Voor altijd’.

WK-held

Rossi werd in zijn jaren bij Juventus twee keer kampioen in de Serie A, won de Europa Cup I en II en de Italiaanse beker, maar zijn finest moment beleefde hij op het WK van 1982 in Spanje. Al duurde het lang eer de spits, net als de Italiaanse ploeg, op stoom kwam. In de eerste ronde, waarin Italië drie keer gelijkspeelde en ternauwernood de tweede fase bereikte, scoorde de oud-speler van Perugia, Juventus, Milan en Verona nog niet.

Pas in de laatste wedstrijd van de tweede ronde, tegen het swingende Brazilië van Sócrates en Zico, maakte hij zijn eerste goals. In een legendarisch duel in stadion Sarriá in Barcelona was hij met een hattrick de beul van de favoriete Brazilianen: 3-2. Vervolgens scoorde Rossi in de halve finale twee keer in de 2-0 zege op Polen. In de finale in Estadio Santiago Bernabéu in Madrid maakte hij de openingstreffer tegen West-Duitsland (3-1).

Volledig scherm Paolo Rossi (midden) maakt zijn derde goal in het spectaculaire duel met Brazilië op het WK van 1982. Italië wint met 3-2 en gaat door naar de halve finale, Brazilië is uitgeschakeld. © AFP

Omkoopschandaal

Dat Rossi überhaupt op het WK van 1982 aanwezig was, was een soort wonder. In 1980 werd hij als speler van Perugia vanwege zijn aandeel in het grote omkoopschandaal Totonero voor twee jaar geschorst. Zelf heeft Rossi altijd ontkend schuldig te zijn geweest aan omkoping op manipulatie.

Na zijn schorsing speelde hij in april 1982 pas weer zijn eerste wedstrijden, nog geen drie maanden voor de start van de eindronde. Hoewel hij dat seizoen maar één keer scoorde in drie duels voor zijn club Juventus, riep de in 2010 overleden bondscoach Enzo Bearzot hem toch op. ,,Bearzot is de coach aan wie ik zo’n beetje alles te danken heb. Hij heeft me mijn leven teruggegeven en ervoor gezorgd dat ik ‘Pablito’ werd’’, zei Rossi daarover.

Volledig scherm Paolo Rossi in 2016. © EPA